واشنطن-سانا‏

نفى الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعرُّض مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 ‏لهجوم إيراني أو إصابتها بأضرار أجبرتها على الهبوط الاضطراري، مؤكداً ‏سلامة جميع طائراته المقاتلة في منطقة الشرق الأوسط.‏

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية نشرته عبر منصة “إكس”، إن الادعاءات ‏المتداولة بشأن استهداف الحرس الثوري الإيراني مقاتلة أمريكية أمس غير ‏صحيحة، مشيرة إلى أن جميع الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في منطقة ‏الشرق الأوسط سليمة وفي مواقعها.‏

وكانت سنتكوم نفت الأربعاء الماضي إصابة منظومة رادار عسكرية أمريكية في ‌‏قاعدة بالبحرين، مؤكدة اعتراضها طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت المملكة، وعدم ‏وقوع أضرار في المعدات الأمريكية أو إصابات في ‏صفوف العسكريين الأمريكيين‏.‏