واشنطن-سانا
نفى الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعرُّض مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 لهجوم إيراني أو إصابتها بأضرار أجبرتها على الهبوط الاضطراري، مؤكداً سلامة جميع طائراته المقاتلة في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية نشرته عبر منصة “إكس”، إن الادعاءات المتداولة بشأن استهداف الحرس الثوري الإيراني مقاتلة أمريكية أمس غير صحيحة، مشيرة إلى أن جميع الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سليمة وفي مواقعها.
وكانت سنتكوم نفت الأربعاء الماضي إصابة منظومة رادار عسكرية أمريكية في قاعدة بالبحرين، مؤكدة اعتراضها طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت المملكة، وعدم وقوع أضرار في المعدات الأمريكية أو إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.