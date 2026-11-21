وزارة التربية تجري الاختبار الكتابي للمسابقة المركزية لتعيين معلمين في ثلاث محافظات
اختتام البطولة الوطنية للمناظرات الجامعية المقامة على مدرج جامعة دمشق
الثوب قادها إلى رفات ابنها.. أم حسين تستعيد تفاصيل مجزرة كمين العتيبة في ريف دمشق عام 2014
تل النبي مندو.. ملتقى آثار قادش ونهر العاصي في ريف حمص الجنوبي الغربي
الطبيب السوري إيهاب رمان.. رحلة نجاح من إدلب إلى ألمانيا
المهرجان الدعوي الأول «لأنه الله» يستقطب حضوراً جماهيرياً في حلب
“العرض يجب أن يستمر”.. هاملت بقراءة سورية معاصرة تطرح أسئلة العدالة والحياة
مائدة خير مستمرة منذ 500 عام … تعرَّف على قصة هريسة جامع الشيخ محي الدين بدمشق
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