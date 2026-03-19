واشنطن تبحث نشر آلاف الجنود لتعزيز عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

كشف مسؤول أمريكي اليوم الخميس، أنّ البيت الأبيض يدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين في إطار تعزيز العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال المسؤول وثلاثة مصادر مطلعة في تصريحات لوكالة “رويترز”: إن الإدارة الأمريكية تبحث في خيارات الجيش الأمريكي لخطوات محتملة جديدة في الحرب ضد إيران، مشيرين إلى أن هذه الخيارات تشمل نشر قوات أمريكية على الساحل الإيراني لتأمين مضيق هرمز.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية لليوم العشرين، وسط اعتداءات إيرانية مكثفة على المنشآت النفطية، ومواقع الطاقة في دول الخليج العربي.

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في وقت سابق اليوم الخميس، أن الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة في إيران لا تزال ثابتة، مؤكداً أنه لا يوجد إطار زمني محدد لإنهاء الحرب.

