دمشق-سانا

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على العميد المجرم في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، رواد زيدان، المخطِّط والآمر في مجزرة «كمين العتيبة» التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014.

وقال خطاب عبر منصة «X» اليوم الخميس: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة التي شهدتها بلدة العتيبة، ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة “كمين العتيبة”، التي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيداً، رحمهم الله جميعاً، وتغمّدهم بواسع رحمته».

وذكرت قوى الأمن الداخلي أن زيدان متورط، وفق التحقيقات، في عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات الثورة السورية.

يُذكر أن مجزرة «كمين العتيبة» وقعت في 26 شباط 2014، خلال فترة حصار النظام البائد للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون الخروج من منطقة الحصار، وذلك من خلال تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصاً، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.