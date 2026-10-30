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هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز

6011041 1784601998 هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز
شعار هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية - لندن - رويترز

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الخميس، تعرض ناقلة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها تلقت بلاغاً من مسؤول أمن الشركة المشغلة للناقلة يفيد بتعرضها للإصابة بمقذوف مجهول، مشيرة إلى أنه لم تتوافر معلومات فورية بشأن وقوع أضرار بيئية، كما لم تحدد طبيعة الناقلة، وما إذا كانت مخصصة لنقل النفط أو الغاز.

ولم تكشف الهيئة عن اسم الناقلة أو جنسيتها أو مصدر المقذوف، كما لم توضح حجم الأضرار المادية الناجمة عن الحادث.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم اندلاع حريق على متن سفينة قبالة ميناء خصب العُماني في مضيق هرمز.

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