كوريا الجنوبية تجري أول تجربة لإزالة الألغام البحرية بالذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا



أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إجراء أول تجربة لإزالة الألغام باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسفن غير مأهولة، وذلك في إطار سعيها لتطوير قدراتها العملياتية البحرية المستقبلية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن البحرية الكورية الجنوبية قولها: إن التجربة التي نفذت بالتعاون مع شركة الصناعات الدفاعية “هانهوا سيستمز”، أُجريت في قاعدة بحرية بمدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد، وذلك ضمن سيناريو افتراضي يحاكي تعرض ميناء بوسان للحصار بواسطة ألغام بحرية معادية.



وشاركت في التجربة كاسحة الألغام “أونغجين” وطائرات استطلاع مسيّرة، ومركبتان سطحيتان غير مأهولتين ومركبة تحت الماء ذاتية القيادة طورتها شركة “هانهوا”.



وأوضحت البحرية أن المركبات السطحية غير المأهولة ليست مجهزة حالياً لأغراض إزالة الألغام، ومن المتوقع أن يتم تحديث هذه المركبات في المستقبل لتزويدها بقدرات إزالة الألغام الفعلية.



وأفادت بأن التجربة القتالية أثبتت أن الجمع بين المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعمليات المأهولة وغير المأهولة سيكون فعالاً في العمليات البحرية المستقبلية.



ويسعى الجيش الكوري الجنوبي إلى دمج تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية غير المأهولة، في منظوماته الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية المتطورة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المهام العسكرية الخطرة كإزالة الألغام البحرية.