منظمة حقوقية يمنية: مقتل وإصابة 339 مدنياً في تعز خلال ثلاثة أشهر

عدن-سانا



وثقت منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن مقتل وإصابة 339 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، في محافظة تعز، جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي خلال الفترة من الأول من آب حتى الـ31 من تشرين الأول الماضي، داعية إلى حماية المدنيين وإنهاء الحصار.



وقالت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد بعنوان “تعز تحت الحصار.. مئات الضحايا وآلاف القذائف والصواريخ”: إن عدد الضحايا بلغ 84 قتيلاً و255 مصاباً، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تسجيل إطلاق 137 صاروخاً باليستياً ونحو 29 ألف قذيفة مدفعية باتجاه مناطق في المحافظة.



وأشار التقرير إلى استخدام ميليشيا الحوثي 21 مدرسة كثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، ما يهدد سلامة الطلاب والمدنيين، ويعرّض المؤسسات التعليمية لمخاطر جسيمة.



ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وحماية السكان والمنشآت التعليمية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المبلّغ عنها، ومساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.



وكانت المنظمة وثقت في بيان نشرته في الـ22 من تشرين الأول الماضي، مقتل وإصابة 51 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، جراء اعتداءات لميليشيا الحوثي استهدفت أحياء وقرى سكنية في محافظة تعز خلال الفترة من الـ14 حتى الـ20 من الشهر نفسه، مطالبة بتحرك دولي لحماية المدنيي