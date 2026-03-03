رئيس وزراء الهند يدين الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر

الدوحة-سانا

أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع قطر وشعبها، وإدانتها للاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

وأعرب مودي، وفق ما نقلت وكالة (قنا)، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على قطر، بوصفها انتهاكاً صريحاً لسيادتها وسلامة أراضيها.

وناقش الجانبان التطورات العسكرية في المنطقة، وأكدا أهمية العمل على استعادة السلام والاستقرار الإقليميين في أقرب وقت ممكن، مشددَين على ضرورة وقف التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار السياسي والمفاوضات لحماية أمن المنطقة.

وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، التي بدأت السبت الماضي.