رئيس وزراء الهند يدين الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر

thumbs b c a123d528bc04703912a714be9c958a6d رئيس وزراء الهند يدين الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر

الدوحة-سانا

أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع قطر وشعبها، وإدانتها للاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

وأعرب مودي، وفق ما نقلت وكالة (قنا)، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على قطر، بوصفها انتهاكاً صريحاً لسيادتها وسلامة أراضيها.

وناقش الجانبان التطورات العسكرية في المنطقة، وأكدا أهمية العمل على استعادة السلام والاستقرار الإقليميين في أقرب وقت ممكن، مشددَين على ضرورة وقف التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار السياسي والمفاوضات لحماية أمن المنطقة.

وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، التي بدأت السبت الماضي.

الرئيس التّركي يعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن المنكوبة
أردوغان يمنح مصور الأناضول في غزة الفلسطيني علي جاد الله جائزة رئاسية
قادة العالم يعتمدون إعلان الدوحة السياسي خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
1500 من صناع السينما عالمياً يتعهدون بعدم التعاون مع إسرائيل
بعد ستة عقود.. الانتخابات البلدية تعيد رسم المشهد السياسي في الصومال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك