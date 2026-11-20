دمشق-سانا

يفتتح ابن قيم الجوزية كتابه «الداء والدواء»، ضيف زاوية «أمهات الكتب» لهذا الأسبوع، بعرض سؤال وجّهه إليه رجل ابتُلي بأمر يخشى أن يؤثر في دينه ودنياه، وحاول التخلص منه بوسائل متعددة من دون جدوى، بل ازداد تعلقه به، طالباً إرشاده إلى سبيل الخلاص منه.

ومن هذه الحالة الفردية ينطلق المؤلف إلى معالجة أوسع تتناول علاقة الإنسان بهواه، وتأثير الذنوب في النفس والقلب، وسبل تهذيب السلوك ومجاهدة النفس واستعادة التوازن الروحي والأخلاقي.

والكتاب المعروف أيضاً بعنوان “الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي”، يقدم رؤية تربوية وأخلاقية لمعالجة آفات النفس ومحاسبتها، مستنداً إلى القرآن الكريم والحديث النبوي وأقوال العلماء، ومستعيناً بالشعر والأمثال والقصص لتقريب المعاني.

سؤال يتجاوز حدود العشق

وتتمحور الإجابة الأولى حول داء العشق حين يستولي على القلب ويشغل صاحبه عن شؤون حياته، ويصف ابن القيم تطوره بقوله: “والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه همّ وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل”، لينقل لنا بذلك وصفه لذلك الشعور من بدايته الجاذبة إلى ما قد يترتب على استحواذه على تفكير الإنسان وإرادته.

لكن المؤلف ينطلق من حدود الحالة التي طرحها السائل، ليتتبع مداخل الانحراف ومراحل تشكله بدءاً من الخواطر التي تستقر في النفس، مروراً باللفظات والخطوات التي تتحول إلى إرادات وأفعال، كما يبحث في علاقة الدعاء بالقدر وأثره في دفع البلاء، وشروط الانتفاع به وموانعه، إلى جانب التوبة النصوح ومجاهدة النفس.

وتلفت دراسة الباحثة مها بنت جريس الجريس، المنشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية عام 2023 بعنوان “المنهج العلمي والتربوي لابن القيم في كتاب الداء والدواء”، إلى أن بعض القراء قد يلاحظون في الكتاب استطراداً وانتقالاً إلى موضوعات تبدو بعيدة عن السؤال الأول، وتقرأ الباحثة هذه السمة في إطار منهج المؤلف القائم على البسط واستقصاء المسألة ومناقشة الاعتراضات، معتبرةً أن تقديم بعض الأفكار وتأخيرها يخدم أهدافاً علمية وتربوية تتصل ببناء الجواب.

منطق الإقناع وراء الموعظة

ويكشف الكتاب، إلى جانب مضمونه الديني والأخلاقي، عن طريقة محكمة في بناء الخطاب وإقناع القارئ، إذ لا يكتفي ابن القيم بإصدار الأحكام، بل يعرض الاعتراضات ويناقشها، ويستحضر الشواهد والأمثلة، ويربط النتائج بمقدماتها.

وفي هذا الجانب، تناولت الباحثة الجزائرية رميصاء عفيف في رسالة ماجستير بجامعة 8 ماي 1945 في مدينة قالمة الجزائرية عام 2020، بعنوان “آليات الخطاب الحجاجي في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية”، النص من منظور تداولي مستند إلى نظرية الحجاج للفيلسوف البلجيكي شاييم بيرلمان، وركزت على الوسائل التي يستخدمها المؤلف لتقريب الأفكار وبناء الاقتناع، مثل الحجج شبه المنطقية والمستمدة من الواقع، إلى جانب المقابلة بين الظاهر والحقيقة وأساليب التعريف.

قراءة تربوية معاصرة

وتتوقف دراسة مروة قاسم محمد، المنشورة في مجلة البحوث والدراسات الإسلامية بالعراق عام 2026 بعنوان “التساؤلات التربوية التي أوردها الإمام ابن قيم الجوزية وأجاب عنها في كتابه الداء والدواء”، عند المضامين التربوية التي اشتمل عليها الكتاب، ومنها حسن الظن بالله، وأثر المعاصي في إضعاف حياة القلب، وتزكية النفس، والتوازن بين الرجاء والخوف، والترغيب والترهيب والحزم والرحمة.

وتلتقي هذه القراءة مع ما خلصت إليه دراسة الجريس بشأن اعتماد ابن القيم على تأكيد المسؤولية الفردية، والعمل على التغيير الداخلي المستمر ومراقبة النفس، ما يثبت أن أهمية الكتاب تمتد إلى منهجه في معالجة السلوك الإنساني عبر الربط بين الفكرة والإرادة والفعل.

ابن قيم الجوزية.. عالم في الفقه والسلوك

هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بشمس الدين ابن قيم الجوزية، ولد في دمشق عام 691هـ/1292م، ونشأ في بيئة علمية، فطلب العلم في الفقه والحديث والتفسير واللغة، وتوفّي في دمشق عام 751هـ/1350م، تاركاً تراثاً علمياً واسعاً، ومن أشهر مؤلفاته «زاد المعاد في هدي خير العباد»، و«مدارج السالكين»، و«إعلام الموقعين عن رب العالمين»، و«الوابل الصيب من الكلم الطيب».