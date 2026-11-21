كييف-سانا‏

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمله انضمام بلاده إلى حلف شمال ‏الأطلسي، وذلك بالتزامن مع تجدد النقاشات الغربية حول توفير ضمانات أمنية ‏لكييف تحاكي تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الحلف.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله في تصريحات للصحفيين اليوم ‏السبت: إن أوكرانيا ترغب بشدة في أن تكون عضواً في الناتو”، معتبراً أن ‏الانضمام الى الحلف يشكل “إحدى الضمانات الأمنية الأكثر وضوحاً” بالنسبة إلى ‏كييف.‏

وفي سياق متصل، طالب زيلينسكي المجتمع الدولي بتقديم دعم عسكري وإنساني ‏إضافي لبلاده، بعد هجمات روسية استهدفت عدداً من المدن الأوكرانية، وأسفرت ‏عن قتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة.‏

وأوضح زيلينسكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الضربات طالت أيضاً ‏مدناً وبلدات في مناطق خاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وريفيه وتشيرنيهيف ‏وميكولايف وزابوريجيا، فضلاً عن استهداف محطة للسكك الحديدية في منطقة ‏سومي.‏

ودعا الرئيس الأوكراني الدول الداعمة لبلاده إلى توفير حزم مساعدات إضافية ‏وتعزيز قدرات الدفاع الجوي ودعم جهود إعادة الإعمار، وممارسة مزيد من ‏الضغط على روسيا لوقف الحرب.‏

وتتواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الإنسانية والاقتصادية، التي دخلت ‏عامها الخامس، على البلدين، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة واستمرار ‏استهداف البنية التحتية الحيوية، ولاسيما منشآت الطاقة والنقل، في إطار سعي كل ‏طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.‏