كييف-سانا
جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمله انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بالتزامن مع تجدد النقاشات الغربية حول توفير ضمانات أمنية لكييف تحاكي تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الحلف.
ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله في تصريحات للصحفيين اليوم السبت: إن أوكرانيا ترغب بشدة في أن تكون عضواً في الناتو”، معتبراً أن الانضمام الى الحلف يشكل “إحدى الضمانات الأمنية الأكثر وضوحاً” بالنسبة إلى كييف.
وفي سياق متصل، طالب زيلينسكي المجتمع الدولي بتقديم دعم عسكري وإنساني إضافي لبلاده، بعد هجمات روسية استهدفت عدداً من المدن الأوكرانية، وأسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة.
وأوضح زيلينسكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الضربات طالت أيضاً مدناً وبلدات في مناطق خاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وريفيه وتشيرنيهيف وميكولايف وزابوريجيا، فضلاً عن استهداف محطة للسكك الحديدية في منطقة سومي.
ودعا الرئيس الأوكراني الدول الداعمة لبلاده إلى توفير حزم مساعدات إضافية وتعزيز قدرات الدفاع الجوي ودعم جهود إعادة الإعمار، وممارسة مزيد من الضغط على روسيا لوقف الحرب.
وتتواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الإنسانية والاقتصادية، التي دخلت عامها الخامس، على البلدين، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة واستمرار استهداف البنية التحتية الحيوية، ولاسيما منشآت الطاقة والنقل، في إطار سعي كل طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.