واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عزمها توسيع إجراءات التحقق من هوية مطوري تطبيقات نظام أندرويد لتشمل جميع دول العالم ومصادر تثبيت التطبيقات، اعتباراً من كانون الثاني 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المستخدمين والحد من انتشار التطبيقات الضارة.

وذكرت غوغل، في تدوينة نشرتها عبر مدونة مطوري أندرويد التابعة لها أمس الخميس، أنها ستبدأ تطبيق هذه الإجراءات تدريجياً بالتعاون مع سبعة موزعين للتطبيقات، هم «غوغل بلاي» و«غالاكسي ستور» و«هونر» و«أوبو» و«شاومي» و«ترانسيون» و«فيفو»، على أن يشمل التوسع أجهزة أندرويد المعتمدة ومختلف قنوات التوزيع خلال عدة أشهر.

وأوضحت الشركة أن إجراءات التحقق، التي أعلنت عنها عام 2025، تهدف إلى جعل نشر التطبيقات الضارة بصورة متكررة أكثر صعوبة، مشيرة إلى بدء تطبيقها في 30 أيلول الماضي لدى المتاجر المشاركة في البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند.

ولفتت غوغل إلى أن ملايين التطبيقات سُجلت منذ إتاحة عملية التحقق لجميع المطورين في آذار الماضي، وتمثل هذه التطبيقات أكثر من 99 بالمئة من إجمالي عمليات تثبيت تطبيقات أندرويد حول العالم، ويمكن للمستخدمين الحصول عليها عبر قنوات التوزيع المختلفة.

وفي إطار تسهيل إجراءات التسجيل، أعلنت الشركة توسيع الحد الأقصى للأجهزة المسموح بها ضمن الحسابات المخصصة للتوزيع المحدود، من 20 إلى 50 جهازاً، بما يتيح للطلاب والمطورين الهواة اختبار تطبيقاتهم ومشاركتها دون رسوم تسجيل أو تقديم وثيقة هوية حكومية.

كما أطلقت واجهات برمجة تطبيقات تتيح للفرق التي تدير عدداً كبيراً من التطبيقات أتمتة عمليات التسجيل والتحقق من حالتها، إلى جانب توفير مسار متقدم يتيح للمستخدمين ذوي الخبرة تثبيت التطبيقات غير المسجلة بعد الموافقة على المخاطر المرتبطة بها، مع الإبقاء على إجراءات وقائية للحد من عمليات الاحتيال.

ودعت غوغل المطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم خارج متجرها إلى إنشاء حساب عبر منصة «Android Developer Console» لإثبات هويتهم وتسجيل تطبيقاتهم، فيما طلبت من مطوري التطبيقات المنشورة على «غوغل بلاي» التحقق من حالة تسجيلها، بما فيها التطبيقات التي توزع عبر قنوات أخرى.

وبحسب الشركة لا تهدف هذه الإجراءات إلى حصر توزيع التطبيقات بمتجر معين، بل إلى تعزيز الحماية مع استمرار إتاحة خيارات التوزيع المختلفة أمام المطورين والمستخدمين.