دمشق-سانا
لم يكن محمد، ابن قرية الرزانية في الجولان السوري المحتل، قد تجاوز السابعة من عمره عندما وجد نفسه أمام رحلة تهجير قسري لم يدرك أسبابها آنذاك، لكنه ما زال يستعيد تفاصيلها بعد نحو ستة عقود، من أصوات إطلاق النار التي دفعت الأهالي إلى مغادرة منازلهم، إلى ليلة قضاها داخل مغارة، وأخرى شهدت ولادة طفل وسط الحقول، وصولاً إلى حياة جديدة في دمشق بدأت من دون منزل أو مأوى مستقر.
كانت طفولته تمضي بهدوء في قريته قبل أن تتغير ملامحها مع دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، لتبدأ رحلة لم تكن عائلته تعرف إلى أين ستقودها، أو متى ستتمكن من العودة إلى منزلها، فيما ظلت ذكريات تلك الأيام حاضرة في ذاكرته رغم مرور السنوات.
طاحونة الرزانية.. وصوت الرصاص الذي سرق الطفولة
يستعيد محمد في شهادته لوكالة سانا بعض تفاصيل الحياة في قرية الرزانية وسط الجولان السوري المحتل ويقول: «كان عمري ست أو سبع سنوات عندما دخل الجيش الإسرائيلي إلى قريتنا، وما زلت أتذكر الطاحونة التي كانت تقع في الجهة الشرقية، وكيف انتشر الجنود وأطلقوا النار لتخويف الأهالي».
لم يكن ابن السابعة يدرك حينها أن هذه المشاهد هي ما سيبقى عالقاً في ذاكرته، وأن مغادرته القرية ستكون بداية تهجير سيبعده عن المكان الذي عرف طفولته الأولى.
ليلة في المغارة.. وجدٌّ يخاطر بحياته
في حزيران 1967 خرج محمد مع عائلته وأقاربه من القرية، سيراً على الأقدام، حاملين ما استطاعوا أخذه من حاجياتهم، فيما كانت وجهتهم الأولى منطقة تقع بين الرزانية والخشنية في الجولان المحتل، وهناك عثروا على مغارة قديمة اضطروا إلى الاحتماء بها ليقضوا ليلتهم الأولى بعيداً عن منازلهم، ولأنها لم تتسع للجميع اضطر البعض إلى النوم في العراء.
ويوضح محمد: «نمنا داخل مغارة، البعض ناموا في الداخل، بينما نام آخرون في الخارج، ولم تكن لدينا أغطية، ما اضطر جدي للمخاطرة بالعودة إلى المنزل، وأحضر على ظهر حمار بعض اللحف والبطانيات، ليتمكن الأطفال والنساء من النوم”.
لم تكن تلك الليلة سوى البداية، فقد كان على العائلات مواصلة الطريق في اليوم التالي، وسط ظروف صعبة يغيب فيها الأمان.
ولادة وسط حقول “تل الفرس”
واصلت العائلة مسيرها حتى بلغت منطقة «تل الفرس»في الجولان، وهناك شهد محمد واقعة إنسانية ما زالت محفورة في ذاكرته إذ باغت المخاض ليلاً امرأة تُدعى «أم يوسف» وسط الحقول، لتضع مولودها في العراء دون طبيب أو مستشفى.
ويقول محمد: «وصلنا إلى تل الفرس، وكانت أم يوسف حاملاً، وفي الليل وضعت مولودها بمساعدة عدد من النساء، من دون وجود مستشفى أو رعاية طبية، وفي صباح اليوم التالي وضع الأهالي أم يوسف ومولودها الجديد على ظهر حمار، بينما واصلنا نحن السير على الأقدام».
ويستعيد محمد هذه الحادثة بوصفها واحدة من أصعب المشاهد التي رافقت تهجير الأهالي من قراهم، إذ اضطرت النساء والأطفال وكبار السن إلى مواجهة ظروف قاسية بما توافر لديهم من إمكانات محدودة.
”دعه يموت بين يديّ”.. أبٌ يرفض مساومة الاحتلال
من بين أعمق الذكريات في وجدان محمد محنة شقيقه جهاد الذي كان مصاباً خلال رحلة التهجير، واضطر والده إلى حمله بين ذراعيه لمسافات طويلة.
ويروي محمد أن جنوداً إسرائيليين عرضوا على والده أخذ الطفل لعلاجه، على أن يُعاد لاحقاً ضمن عملية لتبادل الأسرى، محذرين من احتمال وفاته إذا بقي معه.
لكن الأب رفض تسليم ابنه، وأصرّ على مواصلة الطريق وهو يحمله بين ذراعيه، رغم مشقة الرحلة وصعوبة حالته الصحية.
ويستعيد محمد كلمات والده التي بقيت محفورة في ذاكرته: «دعه يموت بين يديّ، ولن أسلّمكم ابني».
وصلت العائلة لاحقاً إلى مدينة الحارة في محافظة درعا، حيث لجأت إلى إحدى المدارس، قبل أن يستأجر الأب سيارة وينقل ابنه المصاب إلى مستشفى المجتهد في دمشق لتلقي العلاج.
ويشير محمد إلى أن جهاد بقي في المستشفى نحو سنة وشهر، حتى تعافى من إصابته.
من مدرسة إلى شرفة فغرفة في القابون
لم تنتهِ معاناة العائلة بوصولها إلى مدينة الحارة، إذ اضطرت إلى مغادرة المدرسة التي لجأت إليها مع اقتراب بدء العام الدراسي، بعد إقامة استمرت نحو أسبوع إلى عشرة أيام.
ويقول محمد: إن والده أحضر شاحنة لنقل أفراد العائلة إلى دمشق، حيث وصلوا إلى منطقة القابون من دون أن يكون لديهم منزل ينتظرهم أو مأوى يستقرون فيه.
ويضيف: «وصلنا إلى القابون، وقضينا ليلتين تحت شرفة أحد المنازل، بينما كان والدي يبحث عن غرفة نستأجرها».
وبعد يومين من البحث، تمكّن الأب من استئجار غرفة صغيرة أصبحت مأوى للعائلة، رغم ضيق مساحتها وقلة الإمكانات المتوافرة فيها.
وأقامت الأسرة في القابون نحو عشرة أشهر، وكانت تدفع حينها خمس ليرات سورية شهرياً بدل إيجار الغرفة، قبل أن تنتقل إلى منطقة مساكن برزة، حيث كان عدد من العائلات المهجّرة قد بدأ الاستقرار في الأبنية والمساكن المتاحة.
ويتذكر محمد أن خياماً كانت تُوزع على العائلات المهجّرة قرب جامع الحسنين في مساكن برزة، لكن والده رفض أن تعيش أسرته داخل خيمة، مفضلاً البحث عن مأوى أكثر استقراراً رغم صعوبة الأحوال.
خطوات صغيرة على طريق المدرسة الطويل
رغم الظروف القاسية التي عاشتها العائلة، حاول محمد متابعة تعليمه، فالتحق بالصف الثاني الابتدائي في إحدى مدارس القابون.
وبعد انتقال أسرته إلى مساكن برزة، اضطر إلى قطع الطريق يومياً سيراً على الأقدام للوصول إلى مدرسته.
ويقول محمد: «كنت أذهب من مساكن برزة إلى القابون سيراً على الأقدام وحدي، وأعود وحدي أيضاً، وكنت آنذاك في الصف الثاني الابتدائي».
كان الطريق يمر بين البساتين والشوارع التي تسلكها السيارات، وكان الطفل ذو السبع سنوات يواجه مشقته كل يوم، في وقت كانت فيه عائلته تحاول التأقلم مع واقع جديد فرضه التهجير، ليجد نفسه أمام مسؤوليات وتجارب أكبر من عمره.
59 عاماً … الجولان حاضر في ذاكرة طفل الأمس
بعد نحو 59 عاماً على تهجيره من قرية الرزانية، لا تزال تفاصيل الرحلة الأولى حاضرة في ذاكرة محمد الذي لم تكن رحلته مجرد انتقال من قرية إلى مدينة، بل تجربة تهجير اقتلعه الاحتلال الإسرائيلي طفلاً من منزله وبيئته الأولى، ووضعه أمام مشاهد الخوف والتشرد والمرض، قبل أن يبدأ مع أسرته حياة جديدة بعيداً عن مسقط رأسه.
وتختصر شهادته جانباً من معاناة العائلات السورية التي هُجّرت من الجولان عام 1967، وما واجهته من صعوبات في الحصول على المأوى والرعاية الصحية والتعليم، فيما بقيت ذكريات القرى والمنازل والطرقات القديمة حاضرة في ذاكرة أبنائها رغم مرور العقود.