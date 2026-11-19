دمشق-سانا ‏

لم يكن محمد، ابن قرية الرزانية في الجولان السوري المحتل، قد تجاوز السابعة من ‏عمره عندما وجد نفسه أمام رحلة تهجير قسري لم يدرك أسبابها آنذاك، لكنه ما زال ‏يستعيد تفاصيلها بعد نحو ستة عقود، من أصوات إطلاق النار التي دفعت الأهالي ‏إلى مغادرة منازلهم، إلى ليلة قضاها داخل مغارة، وأخرى شهدت ولادة طفل وسط ‏الحقول، وصولاً إلى حياة جديدة في دمشق بدأت من دون منزل أو مأوى مستقر.‏

كانت طفولته تمضي بهدوء في قريته قبل أن تتغير ملامحها مع دخول قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، لتبدأ رحلة لم تكن عائلته تعرف إلى أين ستقودها، ‏أو متى ستتمكن من العودة إلى منزلها، فيما ظلت ذكريات تلك الأيام حاضرة في ‏ذاكرته رغم مرور السنوات.‏

طاحونة الرزانية.. وصوت الرصاص الذي سرق الطفولة

يستعيد محمد في شهادته لوكالة سانا بعض تفاصيل الحياة في قرية الرزانية وسط ‏الجولان السوري المحتل ويقول: «كان عمري ست أو سبع سنوات عندما دخل الجيش ‏الإسرائيلي إلى قريتنا، وما زلت أتذكر الطاحونة التي كانت تقع في الجهة الشرقية، ‏وكيف انتشر الجنود وأطلقوا النار لتخويف الأهالي».‏

لم يكن ابن السابعة يدرك حينها أن هذه المشاهد هي ما سيبقى عالقاً في ذاكرته، وأن ‏مغادرته القرية ستكون بداية تهجير سيبعده عن المكان الذي عرف طفولته الأولى.‏

ليلة في المغارة.. وجدٌّ يخاطر بحياته ‏

في حزيران 1967 خرج محمد مع عائلته وأقاربه من القرية، سيراً على الأقدام، ‏حاملين ما استطاعوا أخذه من حاجياتهم، فيما كانت وجهتهم الأولى منطقة تقع بين ‏الرزانية والخشنية في الجولان المحتل، وهناك عثروا على مغارة قديمة اضطروا إلى ‏الاحتماء بها ليقضوا ليلتهم الأولى بعيداً عن منازلهم، ولأنها لم تتسع للجميع اضطر ‏البعض إلى النوم في العراء.‏

ويوضح محمد: «نمنا داخل مغارة، البعض ناموا في الداخل، بينما نام آخرون في ‏الخارج، ولم تكن لدينا أغطية، ما اضطر جدي للمخاطرة بالعودة إلى المنزل، وأحضر ‏على ظهر حمار بعض اللحف والبطانيات، ليتمكن الأطفال والنساء من النوم”.‏

لم تكن تلك الليلة سوى البداية، فقد كان على العائلات مواصلة الطريق في اليوم ‏التالي، وسط ظروف صعبة يغيب فيها الأمان.‏

ولادة وسط حقول “تل الفرس”‏

واصلت العائلة مسيرها حتى بلغت منطقة «تل الفرس»في الجولان، وهناك شهد محمد واقعة ‏إنسانية ما زالت محفورة في ذاكرته إذ باغت المخاض ليلاً امرأة تُدعى «أم يوسف» ‏وسط الحقول، لتضع مولودها في العراء دون طبيب أو مستشفى.‏

ويقول محمد: «وصلنا إلى تل الفرس، وكانت أم يوسف حاملاً، وفي الليل وضعت ‏مولودها بمساعدة عدد من النساء، من دون وجود مستشفى أو رعاية طبية، وفي ‏صباح اليوم التالي وضع الأهالي أم يوسف ومولودها الجديد على ظهر حمار، بينما ‏واصلنا نحن السير على الأقدام».‏

ويستعيد محمد هذه الحادثة بوصفها واحدة من أصعب المشاهد التي رافقت تهجير ‏الأهالي من قراهم، إذ اضطرت النساء والأطفال وكبار السن إلى مواجهة ظروف ‏قاسية بما توافر لديهم من إمكانات محدودة.‏

‏”دعه يموت بين يديّ”.. أبٌ يرفض مساومة الاحتلال‏

من بين أعمق الذكريات في وجدان محمد محنة شقيقه جهاد الذي كان مصاباً خلال ‏رحلة التهجير، واضطر والده إلى حمله بين ذراعيه لمسافات طويلة.‏

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ويروي محمد أن جنوداً إسرائيليين عرضوا على والده أخذ الطفل لعلاجه، على أن يُعاد ‏لاحقاً ضمن عملية لتبادل الأسرى، محذرين من احتمال وفاته إذا بقي معه.‏

لكن الأب رفض تسليم ابنه، وأصرّ على مواصلة الطريق وهو يحمله بين ذراعيه، رغم ‏مشقة الرحلة وصعوبة حالته الصحية.‏

ويستعيد محمد كلمات والده التي بقيت محفورة في ذاكرته: «دعه يموت بين يديّ، ولن ‏أسلّمكم ابني».‏

وصلت العائلة لاحقاً إلى مدينة الحارة في محافظة درعا، حيث لجأت إلى إحدى ‏المدارس، قبل أن يستأجر الأب سيارة وينقل ابنه المصاب إلى مستشفى المجتهد في ‏دمشق لتلقي العلاج.‏

ويشير محمد إلى أن جهاد بقي في المستشفى نحو سنة وشهر، حتى تعافى من ‏إصابته.‏

من مدرسة إلى شرفة فغرفة في القابون

لم تنتهِ معاناة العائلة بوصولها إلى مدينة الحارة، إذ اضطرت إلى مغادرة المدرسة التي ‏لجأت إليها مع اقتراب بدء العام الدراسي، بعد إقامة استمرت نحو أسبوع إلى عشرة ‏أيام.‏

ويقول محمد: إن والده أحضر شاحنة لنقل أفراد العائلة إلى دمشق، حيث وصلوا إلى ‏منطقة القابون من دون أن يكون لديهم منزل ينتظرهم أو مأوى يستقرون فيه.‏

ويضيف: «وصلنا إلى القابون، وقضينا ليلتين تحت شرفة أحد المنازل، بينما كان ‏والدي يبحث عن غرفة نستأجرها».‏

وبعد يومين من البحث، تمكّن الأب من استئجار غرفة صغيرة أصبحت مأوى للعائلة، ‏رغم ضيق مساحتها وقلة الإمكانات المتوافرة فيها.

وأقامت الأسرة في القابون نحو عشرة أشهر، وكانت تدفع حينها خمس ليرات سورية ‏شهرياً بدل إيجار الغرفة، قبل أن تنتقل إلى منطقة مساكن برزة، حيث كان عدد من ‏العائلات المهجّرة قد بدأ الاستقرار في الأبنية والمساكن المتاحة.‏

ويتذكر محمد أن خياماً كانت تُوزع على العائلات المهجّرة قرب جامع الحسنين في ‏مساكن برزة، لكن والده رفض أن تعيش أسرته داخل خيمة، مفضلاً البحث عن مأوى ‏أكثر استقراراً رغم صعوبة الأحوال.‏

خطوات صغيرة على طريق المدرسة الطويل

رغم الظروف القاسية التي عاشتها العائلة، حاول محمد متابعة تعليمه، فالتحق ‏بالصف الثاني الابتدائي في إحدى مدارس القابون.‏

وبعد انتقال أسرته إلى مساكن برزة، اضطر إلى قطع الطريق يومياً سيراً على الأقدام ‏للوصول إلى مدرسته.‏

ويقول محمد: «كنت أذهب من مساكن برزة إلى القابون سيراً على الأقدام وحدي، ‏وأعود وحدي أيضاً، وكنت آنذاك في الصف الثاني الابتدائي».‏

كان الطريق يمر بين البساتين والشوارع التي تسلكها السيارات، وكان الطفل ذو السبع ‏سنوات يواجه مشقته كل يوم، في وقت كانت فيه عائلته تحاول التأقلم مع واقع جديد ‏فرضه التهجير، ليجد نفسه أمام مسؤوليات وتجارب أكبر من عمره.‏

‏59 عاماً … الجولان حاضر في ذاكرة طفل الأمس

بعد نحو 59 عاماً على تهجيره من قرية الرزانية، لا تزال تفاصيل الرحلة الأولى ‏حاضرة في ذاكرة محمد الذي لم تكن رحلته مجرد انتقال من قرية إلى مدينة، بل ‏تجربة تهجير اقتلعه الاحتلال الإسرائيلي طفلاً من منزله وبيئته الأولى، ووضعه أمام ‏مشاهد الخوف والتشرد والمرض، قبل أن يبدأ مع أسرته حياة جديدة بعيداً عن مسقط ‏رأسه.‏

وتختصر شهادته جانباً من معاناة العائلات السورية التي هُجّرت من الجولان عام ‌‏1967، وما واجهته من صعوبات في الحصول على المأوى والرعاية الصحية ‏والتعليم، فيما بقيت ذكريات القرى والمنازل والطرقات القديمة حاضرة في ذاكرة أبنائها ‏رغم مرور العقود.‏