اللاذقية-سانا
تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في معمل للإسفنج ببلدة سقوبين في مدينة اللاذقية، ومنعت امتداد النيران إلى المواقع المجاورة.
وأوضح مدير مركز الفاروس في المديرية، محمد شيخاني، لـ سانا، أن غرفة عمليات محافظة اللاذقية تلقت بلاغاً باندلاع حريق في أحد معامل الإسفنج بمنطقة سقوبين، وعلى الفور استجابت فرق الدفاع المدني وتوجهت إلى الموقع، وبدأت عمليات الإخماد والسيطرة على النيران.
وأشار شيخاني إلى أن الفرق واجهت صعوبات خلال عمليات الإخماد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووجود مواد كيميائية داخل المعمل، لافتاً إلى تعرض عدد من رجال الإطفاء والعاملين في المعمل لحالات اختناق وحروق طفيفة.
وبيّن أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات التبريد في الموقع، والتأكد من إخماد جميع بؤر النيران وتأمين المكان بالكامل، منعاً لتجدد اشتعال الحريق أو انتشاره.
ووفق بيانات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الصادرة في 17 تشرين الثاني الجاري، استجابت فرق الدفاع المدني لـ28 حريقاً في مختلف المحافظات، أسفرت عن إصابة شخصين، وطالت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ومواقع أخرى.