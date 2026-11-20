اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية، اليوم الجمعة، من السيطرة على ‏حريق اندلع في معمل للإسفنج ببلدة سقوبين في مدينة اللاذقية، ومنعت امتداد النيران إلى المواقع المجاورة.‏

وأوضح مدير مركز الفاروس في المديرية، محمد شيخاني، لـ سانا، أن غرفة عمليات محافظة اللاذقية تلقت بلاغاً ‏باندلاع حريق في أحد معامل الإسفنج بمنطقة سقوبين، وعلى الفور استجابت فرق الدفاع المدني وتوجهت إلى الموقع، ‏وبدأت عمليات الإخماد والسيطرة على النيران.‏

وأشار شيخاني إلى أن الفرق واجهت صعوبات خلال عمليات الإخماد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووجود مواد ‏كيميائية داخل المعمل، لافتاً إلى تعرض عدد من رجال الإطفاء والعاملين في المعمل لحالات اختناق وحروق طفيفة.‏

وبيّن أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، فيما تواصل الفرق المختصة ‏عمليات التبريد في الموقع، والتأكد من إخماد جميع بؤر النيران وتأمين المكان بالكامل، منعاً لتجدد اشتعال الحريق أو ‏انتشاره.‏

ووفق بيانات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الصادرة في 17 تشرين الثاني الجاري، استجابت فرق الدفاع المدني ‏لـ28 حريقاً في مختلف المحافظات، أسفرت عن إصابة شخصين، وطالت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ‏ومواقع أخرى.‏