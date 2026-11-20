ريف دمشق-سانا

شارك وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الجمعة، أهالي بلدة العتيبة بريف دمشق فرحتهم بإلقاء القبض على المجرم رواد زيدان، المخطّط والآمر بتنفيذ مجزرة “كمين العتيبة” عام 2014، التي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيداً، وذلك خلال زيارة موقع المجزرة بين مدينتي الضمير والعتيبة، مؤكداً أن كل من ‏ارتكب جريمة بحق الشعب السوري سينال جزاءه.‏

وأوضح خطاب في تصريح لـ سانا، أن وزارة الداخلية أنشأت منذ اليوم الأول للتحرير، إدارة مختصة بمكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، ولا سيما في المؤسسات الأمنية والعسكرية، مع التركيز على ملاحقة كبار المسؤولين عن تلك الجرائم، من طيارين وضباط رفيعي الرتب.

السجلات كشفت مخطّط‏ المجزرة ومسؤول تفخيخ موقعها

وقال وزير الداخلية: إن مراجعة الأرشيف والسجلات التي خلّفها النظام البائد، ودراستها بصورة معمقة، إلى جانب الاستفادة من المعلومات المتوافرة سابقاً، أسهمت في تحديد هوية مخطّط المجزرة، العميد الركن رواد زيدان، والضابط المسؤول عن تفخيخ الموقع الذي وقعت فيه.

وأضاف: “النظام البائد كان يتباهى بقتل المدنيين في الموقع الذي اعتاد الأهالي المرور عبره خلال تنقلاتهم”.

وكان وزير الداخلية أعلن أمس إلقاء القبض على العميد المجرم في جيش النظام البائد رواد زيدان، المخطِّط والآمر في مجزرة “كمين العتيبة” .

يُذكر أن مجزرة “كمين العتيبة” وقعت في 26 شباط 2014، خلال فترة حصار النظام البائد للغوطة الشرقية، حيث جرى استهداف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون الخروج من منطقة الحصار، وذلك من خلال تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصاً، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.