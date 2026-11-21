هلسنكي-سانا

أعلنت قوات الدفاع الفنلندية تعرض سفينة شحن روسية لهجوم بطائرة مسيّرة مجهولة صباح اليوم السبت في خليج فنلندا، ما أدى إلى تضررها واندلاع حريق على متنها، أثناء وجودها في المياه الدولية غرب جزيرة سورساري.

ونقلت هيئة الإذاعة الفنلندية عن قوات الدفاع قولها: إن السفينة انحرفت عقب الحادثة باتجاه المياه الإقليمية الفنلندية، بينما تولى حرس الحدود قيادة عمليات الإنقاذ البحري، وبدأ الاستعداد لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث أضرار بيئية محتملة.

من جهتها، أفادت الشرطة الإستونية بأن السفينة تحمل اسم “سبارتا 2″، وكانت في طريقها من مدينة سانت بطرسبرغ إلى كالينينغراد، مشيرة إلى أن موقعها عند وقوع الحادثة كان على بعد نحو 20.4 كيلومتراً شمال جزيرة فايندلو.

ووفق موقع “العقوبات المفتوحة” المتخصص في رصد العقوبات الدولية، فإن السفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية ومرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، كما تشير بيانات الموقع إلى استخدامها في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في بحر البلطيق وخليج فنلندا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية البحرية على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وتعرضت سفينة حربية روسية في 12 الشهر الجاري لأضرار نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة في خليج فنلندا، في حادثة عكست اتساع نطاق المخاطر الأمنية المرتبطة بالحرب إلى الممرات البحرية المحيطة بروسيا.