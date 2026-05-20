غوتيريش: الأمم المتحدة الساحة الجوهرية لتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تبقى الساحة ‏الجوهرية والفريدة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مشدداً على أن قوة ‏الأمم المتحدة ترتبط بمدى التزام الدول الأعضاء بميثاقها ومبادئها.‏

وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في ختام ‏زيارته إلى اليابان: إن مرور ثمانية عقود على تأسيس المنظمة يثبت أن وجودها كان ‏عاملاً أساسياً في منع اندلاع حرب عالمية ثالثة.‏

وأشار إلى أن العالم يواجه اليوم مزيجاً من الصراعات والفوضى المناخية واتساع فجوة ‏عدم المساواة، إضافة إلى انعدام الثقة والانقسامات الجيوسياسية التي تعيق إيجاد حلول ‏فعالة، في وقت تنتهك فيه بعض الدول القانون الدولي دون مساءلة.‏

ولفت غوتيريش إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، موضحاً أن ‏الصراع الدائر في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الخام.‏

وشدد على ضرورة إعادة إرساء حرية الملاحة فوراً في مضيق هرمز والمناطق ‏المحيطة به، ووقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل ‏إلى حل سياسي للصراع.‏

كما أكد أن الهياكل الدولية المعنية بحل الأزمات، ولا سيما مجلس الأمن الدولي ‏والمؤسسات المالية العالمية، لم تعد فعّالة بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى ‏نظام متعدد الأطراف أكثر عدالة وقدرة على فرض احترام القانون الدولي.‏

وأشار غوتيريش إلى مبادرات أطلقت لتحقيق هذا الهدف، من بينها ميثاق المستقبل ‏ومبادرة الأمم المتحدة 80 والتزام إشبيلية بشأن تمويل التنمية.‏

وكان الأمين العام شدد في تشرين الثاني الماضي على ضرورة إصلاح المنظمة الدولية وتعزيز فعاليتها وتحسين التنسيق بين أركانها الأساسية المتمثلة بالسلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.