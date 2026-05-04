مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة واعتقال 4 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الإثنين برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا ” أن فلسطينياً قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها قبالة خان يونس، جنوب القطاع.

أما في الضفة الغربية، فواصلت قوات الاحتلال اقتحام منازل الفلسطينيين ومداهمتها واعتقلت أربعة أشخاص في الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

وقتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة، بينهم طفلان، أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بينما تعرض نحو 40 آخرين لحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

