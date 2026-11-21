دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع وفد من السفارة الألمانية بدمشق وبنك التنمية الألماني، واقع القطاع السكني في سوريا، وجهود الوزارة في تطوير مؤسساتها وتحديث معداتها.

وذكرت وزارة الأشغال العامة في قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية تمكين المؤسسات الوطنية وضمان استدامة الدعم وتطوير خدمات النافذة الواحدة، والتوافق على إعداد قائمة باحتياجات بناء القدرات ومجالات التعاون المشترك، لبحثها خلال اجتماعات فنية لاحقة.

ونوّه الوزير عبد الرزاق بمواقف ألمانيا الداعمة للسوريين خلال سنوات الثورة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

كما ناقش الجانبان مشروع تأهيل السكن بهدف تسهيل عودة النازحين واللاجئين، ومساراته المتعلقة بتأهيل البنية التحتية والمساكن وبناء القدرات.

وكانت قد عُقدت مباحثات سورية ألمانية بدمشق في 22 تموز الماضي حول مقترح مشروعٍ نموذجي لإعادة تأهيل السكن والبنى التحتية في المناطق المتضررة قابلٍ للتطبيق والتكرار في مناطق أخرى بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، كما يركز على تقديم نموذج متكامل لإعادة التأهيل، يرافقه بناء قدرات المؤسسات الحكومية وتطوير آليات التخطيط التنفيذي لمراعاة الاحتياجات المحلية.

وتندرج هذه المباحثات في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية لتسريع وتيرة التعافي المبكر في قطاع السكن والخدمات الأساسية، عبر الشراكة مع المنظمات الدولية والهيئات التنموية لتطبيق نماذج تخطيطية مستدامة في المناطق التي تعرضت للأضرار، بما يدعم استقرار المجتمعات المحلية وعودة الأهالي.