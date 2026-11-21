الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم السبت الاعتداءات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واصفاً تلك الاعتداءات بالأعمال الإرهابية.

وقال البديوي في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس: إن استمرار هذه الاعتداءات رغم اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية المبذولة لتثبيته، يقوض مساعي التهدئة والاستقرار ويهدد فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقفها.

وجدد البديوي التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكانت 18 دولة عربية وإسلامية أدانت الأسبوع الماضي استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وخيام النازحين في قطاع غزة وعدّتها تقويضاً لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية الولايات المتحدة ومجلس السلام لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها بشأن القطاع، في حين حثّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل على السماح بدخول المنظمات الإغاثية إلى غزة لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة.

يُذكر أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ‏ارتفع منذ السابع من ‏تشرين الأول 2023 إلى 74,736 قتيلاً و176,194 جريحاً.‏