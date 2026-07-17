مسؤولتان سابقتان تحذران من مخاطر تهدد وجود الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا
حذرت رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك اليوم الجمعة من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية ووجودها الجغرافي والسياسي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤولتين، وهما عضوتان في مجموعة “الحكماء” التي أسسها الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا وتضم شخصيات دولية بارزة، قولهما في بيان عقب زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان: إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى “محو فلسطين جغرافياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً”، داعيتين إلى وضع حد للإفلات من العقاب.
وأشارتا إلى أنهما لمستا تدهوراً حاداً في الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة مقارنة بزيارة سابقة عام 2023 محذرتين من أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض فرص إقامة دولة مستقلة.
وقالت كلارك: إن الرسالة الأساسية التي نقلها ممثلو المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة تركز على ضرورة تحقيق المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب.
من جهتها، دعت روبنسون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الممارسات الإسرائيلية، وتعليق الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة نتنياهو على إقامة 102 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة، عبر ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والاعتقالات بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 والتي أسفرت حتى أمس عن مقتل 73 ألفاً و250 فلسطينياً وإصابة 173 ألفاً و751 آخرين.