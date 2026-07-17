مسؤولتان سابقتان تحذران من مخاطر تهدد وجود الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

حذرت رئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ‏هيلين كلارك اليوم الجمعة من أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تهدد مستقبل ‏الدولة الفلسطينية ووجودها الجغرافي والسياسي.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤولتين، وهما عضوتان في مجموعة “الحكماء” ‏التي أسسها الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا وتضم شخصيات دولية ‏بارزة، قولهما في بيان عقب زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان: ‏إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى “محو فلسطين ‏جغرافياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً”، داعيتين إلى وضع حد للإفلات من العقاب.‏

وأشارتا إلى أنهما لمستا تدهوراً حاداً في الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة مقارنة ‏بزيارة سابقة عام 2023 محذرتين من أن استمرار التوسع الاستيطاني ‏يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض فرص إقامة دولة مستقلة.‏

وقالت كلارك: إن الرسالة الأساسية التي نقلها ممثلو المجتمع المدني في الضفة ‏الغربية وقطاع غزة تركز على ضرورة تحقيق المحاسبة وإنهاء الإفلات من ‏العقاب.‏

من جهتها، دعت روبنسون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء ‏الممارسات الإسرائيلية، وتعليق الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ‏وحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة نتنياهو على إقامة 102 مستوطنة في الضفة ‏الغربية المحتلة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على ‏الفلسطينيين في الضفة، عبر ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والاعتقالات بهدف ‏تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ‏الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 والتي أسفرت ‏حتى أمس عن مقتل 73 ألفاً و250 فلسطينياً وإصابة 173 ألفاً و751 آخرين.‏