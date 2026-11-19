دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، ملحقاً يتضمن شروطاً وتعديلات على التقدم إلى مفاضلة النقل (التحويل المماثل وتغيير القيد) من الجامعات السورية وغير السورية (الحكومية والخاصة)، إلى الجامعات الخاصة السورية (المأجورة)، إضافة إلى مفاضلة القبول على أساس شهادتي المعهد أو الإجازة السوريتين للعام الدراسي 2026-2027.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن التقدم إلى المفاضلة يبدأ إلكترونياً اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الموافق 22/11/2026، وذلك عبر الرابط أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالهواتف المحمولة، والمتاح تحميله من الموقع الرسمي للوزارة (www.mohe.gov.sy) وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط التحويل المماثل

كما يجوز تحويل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية الحكومية والخاصة إلى الجامعات الخاصة السورية، ممن كانوا مسجلين في العام الدراسي 2025-2026 أو قبله، وفق الشروط المحددة.

ووفق البيان في التحويل المماثل: يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات (الحكومية والخاصة) إلى الاختصاصات التي يرغبون النقل إليها في الجامعات الخاصة السورية، وفق الشروط التالية:

القبول على أساس شهادة المعهد

وفيما يتعلق بالقبول على أساس شهادة المعهد السورية، أضافت الوزارة ملحقاً خاصاً بمعهد فلسطين التقاني، يتضمن قسم التخدير، بما يتيح لخريجيه التقدم إلى اختصاص التخدير في كلية الطب البشري والعلوم الصحية بالجامعات الخاصة.

وأكدت الوزارة ضرورة استكمال الطالب الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي في الجامعة الخاصة التي قُبل فيها، بعد صدور نتائج المفاضلة.

ودعت الراغبين في الاطلاع على إعلانات مفاضلات القبول الجامعي بمختلف أنواعها، ومعرفة شروط التقدم والمعلومات المتعلقة بها، إلى مراجعة الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في التاسع عشر من تشرين الأول الماضي شروط التقدم إلى مفاضلة النقل (التحويل المماثل وتغيير القيد) من الجامعات السورية وغير السورية، الحكومية والخاصة، إلى الجامعات الخاصة السورية المأجورة.