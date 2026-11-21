دمشق-سانا
رحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار الرئاسي التركي المتعلق بإغلاق عدد من الكليات والمعاهد العليا التي أُنشئت في الشمال السوري والتابعة لجامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية، استناداً إلى الأحكام القانونية التركية ذات الصلة من قانون تنظيم مؤسسات التعليم العالي، حيث سيتم دمج هذه الكليات والمعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي في سوريا.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم السبت، أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في استكمال تنظيم واقع هذه المؤسسات وانتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، وثمرةً للتنسيق المشترك لصون الحقوق الأكاديمية للطلبة والخريجين.
ونوه بالدور الذي قامت به الجمهورية التركية، ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، والجامعات والكوادر الأكاديمية والإدارية من أجل استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية.
تفاصيل القرار
وبيّن الوزير الحلبي أن القرار الذي صدر أمس تضمن تفصيلاً واضحاً للمؤسسات المشمولة بالإغلاق ونفاذ القرار وتنفيذه، وفق الآتي:
1ـ المؤسسات التابعة لجامعة غازي عنتاب في سوريا: إغلاق المعهد العالي المهني في جرابلس، وإغلاق كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين.
2ـ المؤسسات التابعة لجامعة العلوم الصحية في سوريا: إغلاق كلية الطب في الراعي، والمعهد العالي المهني للخدمات الصحية في الراعي.
3 ـ الصلاحيات والسريان والتنفيذ: فوّض القرار رئاسة مجلس التعليم العالي بتسيير الأعمال والإجراءات المترتبة عليه وإزالة أي التباس أو إشكال، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.
إجراءات الدمج والتسوية ضمن جامعة حلب
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تجري حالياً إجراءات الدمج والتسوية ضمن جامعة حلب لاستكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية اللازمة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحفظ حقوق الطلبة والكوادر، ويمهّد لتوحيد هذه المؤسسات ضمن إطارها الوطني.
واعتبر الوزير الحلبي أن هذه الخطوة تجسّد حرص الوزارة على إعادة مؤسساتها التعليمية إلى منظومتها الوطنية، والبناء على ما تحقق لخدمة مستقبل التعليم العالي في سوريا.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الـ 16 من الشهر الماضي تشكيل لجان مختصة لتسوية أوضاع جامعة الراعي وفروع جامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية في شمال سوريا، بما يضمن انتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، وحفظ حقوق الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقّعت في الـ 14 من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع مجلس التعليم العالي التركي، لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، والترتيبات المتعلقة بمستقبل المؤسسات التعليمية العاملة في شمال سوريا، وذلك في مقر رئاسة جامعة غازي عنتاب في تركيا.