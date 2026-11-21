دمشق-سانا‏

رحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار الرئاسي التركي المتعلق ‏بإغلاق ‌‏عدد من الكليات والمعاهد العليا التي أُنشئت في الشمال السوري والتابعة ‏لجامعتي ‌‏غازي عنتاب والعلوم الصحية، استناداً إلى الأحكام القانونية التركية ‏ذات الصلة من ‌‏قانون تنظيم مؤسسات التعليم العالي‌‏، حيث سيتم دمج هذه الكليات والمعاهد ضمن ‌‏مؤسسات التعليم العالي في سوريا.‏

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في منشور عبر منصة “‏إكس” اليوم السبت، أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في استكمال تنظيم واقع ‌‏هذه المؤسسات وانتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، وثمرةً للتنسيق ‌‏المشترك لصون الحقوق الأكاديمية للطلبة والخريجين‎.‎

ونوه بالدور الذي قامت به الجمهورية التركية، ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس ‌‏‌‏التعليم العالي التركي ‎ (YÖK)‎، والجامعات والكوادر الأكاديمية والإدارية من ‏أجل ‌‏استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية.‏

تفاصيل القرار ‏

وبيّن الوزير الحلبي أن القرار الذي صدر أمس تضمن تفصيلاً واضحاً للمؤسسات ‌‏المشمولة بالإغلاق ونفاذ القرار وتنفيذه، وفق الآتي‎:‎

‎1‎ـ المؤسسات التابعة لجامعة غازي عنتاب في سوريا: إغلاق المعهد العالي المهني ‌‏في جرابلس، وإغلاق كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في الباب، وكلية العلوم ‌‏الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين‎.‎

‎2‎ـ المؤسسات التابعة لجامعة العلوم الصحية في سوريا: إغلاق كلية الطب في ‌‏الراعي، والمعهد العالي المهني للخدمات الصحية في الراعي‎.‎

‎3‎ ـ الصلاحيات والسريان والتنفيذ: فوّض القرار رئاسة مجلس التعليم العالي بتسيير ‌‏الأعمال والإجراءات المترتبة عليه وإزالة أي التباس أو إشكال، على أن يدخل ‌‏حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.‏

إجراءات الدمج والتسوية ضمن جامعة حلب

ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تجري حالياً إجراءات الدمج والتسوية ضمن جامعة ‌‏حلب لاستكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية اللازمة، بما يضمن استقرار العملية ‌‏التعليمية وحفظ حقوق الطلبة والكوادر، ويمهّد لتوحيد هذه المؤسسات ضمن إطارها ‌‏الوطني‎.‎

واعتبر الوزير الحلبي أن هذه الخطوة تجسّد حرص الوزارة على إعادة مؤسساتها ‌‏التعليمية إلى منظومتها الوطنية، والبناء على ما تحقق لخدمة مستقبل التعليم العالي ‌‏في سوريا‎.‎

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الـ 16 من الشهر الماضي تشكيل ‌‏لجان مختصة لتسوية أوضاع جامعة الراعي وفروع جامعتي غازي عنتاب والعلوم ‌‏الصحية في شمال سوريا، بما يضمن انتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، ‌‏وحفظ حقوق الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقّعت في الـ 14 من الشهر الماضي، ‌‏مذكرة تفاهم مع مجلس التعليم العالي التركي، لتعزيز التعاون في مجال التعليم ‌‏العالي والبحث العلمي بين البلدين، والترتيبات المتعلقة ‏بمستقبل المؤسسات التعليمية ‌‏العاملة في شمال سوريا، وذلك في مقر رئاسة جامعة غازي عنتاب في ‏تركيا.‏