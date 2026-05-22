الأمم المتحدة: النظام الصحي في غزة يعاني ضغطاً هائلاً

نيويورك-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن المنظومة الصحية في قطاع غزة لا تزال تعاني من ضغط هائل، محذراً من خطر توقف المعدات الطبية والخدمية جراء منع دخول الإمدادات الأساسية ومواد الصيانة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان للمكتب الأممي اليوم قوله: “إن منظمة الصحة العالمية وثقت 22 اعتداءً استهدف قطاع الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن سقوط ضحايا وألحقت أضراراً بالغة بالمرافق والمنشآت الطبية ووسائل النقل الصحي”.



وأكد المكتب في بيانه إلى أن الحصول على المياه الصالحة للشرب لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لكثير من الأسر في القطاع؛ حيث تعتمد ثلاث من بين كل أربع عائلات على المياه المنقولة عبر الشاحنات.



وأضاف البيان: إن المنظمات الشريكة تضخ نحو 24 ألف متر مكعب من المياه يومياً عبر الشاحنات لتغذية قرابة 2000 نقطة توزيع، بيد أن هذه العمليات مهددة بالتوقف التام لكونها تعتمد على مولدات وتجهيزات آلية معرضة للأعطال، نتيجة النقص الحاد في قطع التبديل ومواد الصيانة اللازمة لإصلاحها.



من جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية أنه جرى رفض أو تعليق أكثر من ثلث طلبات المرضى الفلسطينيين الراغبين في تلقي العلاج في مشافي القدس المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن معدل الموافقات الحالي انخفض إلى “مستويات متدنية جداً” مقارنة بالفترة التي سبقت تشرين الأول 2023، والتي كانت تشهد الموافقة على أكثر من ثلثي الطلبات المقدمة.



وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان حذرت في وقت سابق من أن البنية التحتية الإنسانية التي تُبقي المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة في قطاع غزة لا تزال مهددة بالانهيار الكامل، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.