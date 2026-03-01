واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” بصواريخ إيرانية

واشنطن-سانا

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” اليوم الأحد، إصابة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” جراء استهدافها من قبل إيران بصواريخ باليستية في بحر العرب.

وقالت “سينتكوم” في منشور عبر منصة “إكس”: “إن الادعاءات الإيرانية بإصابة “أبراهام لينكولن” بصواريخ باليسيتة كذب محض، والصواريخ التي تم إطلاقها لم تقترب مجرد اقتراب من الحاملة الأمريكية”.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنها استهدفت بصواريخ باليستية حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” في بحر العرب.

وتواصل إيران لليوم الثاني اعتداءاتها على دول الخليج العربي والأردن وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها.