واشنطن-سانا‏

منحت الإدارة الأمريكية شركات حقوق التعدين في منطقتين بحريتين قبالة سواحل ‌‏ساموا الأمريكية، تغطيان مساحة 12.5 مليون هكتار، رغم تحذيرات بيئية وحكم ‌‏قضائي اعتبر إجراءات الاستكشاف مخالفة لقانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لمكتب إدارة طاقة المحيطات الأمريكي عن وزير الداخلية دوغ ‌‏بورغوم قوله في بيان: “هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها الولايات المتحدة عملية ‌‏بيع لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، وهي خطوة ‌‏تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا”.‏

ومُنح حق الاستكشاف في كل منطقة مقابل 3 ملايين دولار لمزايدين لم تُكشف ‏هويتهم.‏

وفي المقابل، اعتبرت منظمة “إيرث جاستيس” المعنية بالقانون البيئي أن منح الحقوق ‌‏‌‏إجراء غير قانوني، مؤكدة عزمها استخدام الوسائل القانونية لإلغاء العقود.‏

وتسعى شركات التعدين لاستكشاف الأعماق السحيقة للمحيط بحثاً عن معادن النيكل ‌‏والنحاس والكوبالت التي تعد حيوية للبطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية.‏

وحذّر منتقدون من أن عمليات التعدين قد تُلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بالحياة ‌‏البحرية، ولا سيما أن مناطق الامتياز تقع قرب محمية “روز أتول” التي تضم أنواعاً ‌‏مهددة من الحيتان والسلاحف والقروش والشعاب المرجانية.‏

يشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت في مطلع شباط الماضي مشروعاً جديداً حمل ‌‏اسم “مشروع فولت”، ليكون أول مخزون استراتيجي للمعادن الحيوية مخصص للقطاع ‌‏الخاص، بهدف تجنّب تكرار أزمة نفاد المعادن من الأسواق الأمريكية خلال فترات ‌‏الاضطراب، وفق ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏