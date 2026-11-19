دمشق-سانا
استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً رفيع المستوى من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ضم مدير إدارة التواصل العالمي والدعم الإقليمي، ومدير مكتب التنسيق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدداً من مسؤولي المنظمة، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي العميد عبد الرحيم جبارة، ورئيس فرع الإنتربول في الوزارة العميد محمد خير طحينة.
وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء تناول سبل تعزيز وتطوير أطر التعاون الدولي المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وآليات ملاحقة الفارين من العدالة، إلى جانب استعراض الدور المحوري للجمهورية العربية السورية في المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية، بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
وأكد وزير الداخلية أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الإنتربول وتفعيل قنوات التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، فيما أبدى الوفد الضيف تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية السورية في ترسيخ الأمن والاستقرار.