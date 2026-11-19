

دمشق-سانا‏

استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً رفيع المستوى من المنظمة الدولية للشرطة ‏الجنائية (الإنتربول)، ضم مدير إدارة التواصل العالمي والدعم الإقليمي، ومدير مكتب ‏التنسيق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدداً من مسؤولي المنظمة، بحضور ‏مدير إدارة التعاون الدولي العميد عبد الرحيم جبارة، ورئيس فرع الإنتربول في الوزارة ‏العميد محمد خير طحينة.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء تناول سبل تعزيز وتطوير أطر ‏التعاون الدولي المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وآليات ‏ملاحقة الفارين من العدالة، إلى جانب استعراض الدور المحوري للجمهورية العربية ‏السورية في المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية، بما يخدم السلم والأمن الدوليين.‏

وأكد وزير الداخلية أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الإنتربول وتفعيل ‏قنوات التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، فيما أبدى الوفد الضيف ‏تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية السورية في ترسيخ الأمن والاستقرار.‏