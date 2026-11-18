واشنطن-سانا

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات تستهدف محاولات ميليشيا حزب الله تقويض سيادة لبنان، واستغلال الجمعيات الإنسانية والقطاع الخاص لدعم أنشطته، مشددة على دعم واشنطن قيام دولة لبنانية مستقرة وذات سيادة، تكون فيها سلطة حيازة السلاح حكراً على الدولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان نشره عبر منصة «إكس» اليوم الأربعاء، تعليقاً على عقوبات الخزانة الأمريكية الجديدة ضد ميليشيا “حزب الله”: إن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى الحد من استخدام واجهات ذات طابع إنساني وشبكات مالية وتجارية لدعم أنشطة الحزب.

وأكد المتحدث استمرار بلاده في تشجيع المساعدات والاستثمارات المشروعة التي تسهم في دعم الشعب اللبناني.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم الأربعاء،فرض عقوبات جديدة على جمعية “وتعاونوا” المرتبطة بميليشيا حزب الله، إضافة إلى أفراد وشركات ضمن شبكة لتهريب الذهب والأموال النقدية بين لبنان وتركيا، يديرانها الحزب و”الحرس الثوري” الإيراني لتمويل أنشطتهما.