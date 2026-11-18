الرياض-سانا
أدانت السعودية التوغلات الإسرائيلية في ريفي محافظتي درعا والقنيطرة، مجددة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة «إكس»: إن المملكة تدين وتستنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية.
وشددت السعودية على ضرورة وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وكانت سوريا أدانت، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان