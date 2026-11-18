الرياض-سانا‏

أدانت السعودية التوغلات الإسرائيلية في ريفي محافظتي درعا والقنيطرة، مجددة دعمها ‏لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام باتفاقية ‏فض الاشتباك لعام 1974.‏

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة «إكس»: إن المملكة تدين ‏وتستنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها ‏التوغلات في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا.‏

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وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع ‏للمدنيين الآمنين وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية.‏

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وشددت السعودية على ضرورة وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي ‏السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يحافظ على أمن المنطقة ‏واستقرارها، مجددة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.‏

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وكانت سوريا أدانت، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار ‏التوغلات الإسرائيلية في ‏أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات ‏وتجاوزات متكررة بحق ‏المدنيين، الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ‏وتهديداً مباشراً لأمن السكان