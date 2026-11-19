دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة اليوم الخميس للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء منطقة الجزيرة تكون أدنى من معدلاتها بحوالي /2-3/ درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون خريفياً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة.
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون الشرقي خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصة على المناطق الوسطى والساحلية والشمالية الغربية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|7/23
|ريف دمشق-القلمون
|3/18
|القنيطرة
|7/22
|درعا
|8/23
|السويداء
|8/22
|حمص
|9/22
|حماة
|11/24
|اللاذقية
|18/24
|طرطوس
|18/24
|حلب
|11/22
|إدلب
|10/21
|دير الزور
|11/24
|الرقة
|8/23
|الحسكة
|11/20