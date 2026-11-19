دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الخميس للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ ‏درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء منطقة الجزيرة تكون أدنى من معدلاتها ‏بحوالي /2-3/ درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون خريفياً غائماً جزئياً بشكل ‏عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية من المطر فوق المناطق الشمالية ‏والساحلية والجزيرة.‏

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون الشرقي ‏خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

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وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 ‏كم/سا، وخاصة على المناطق الوسطى والساحلية والشمالية الغربية، والبحر متوسط ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏