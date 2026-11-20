بيروت-سانا‏

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ‏في منطقة عملياتها، مشيرة إلى تسجيل نحو 35 انتهاكاً جوياً و90 حادثة قصف ‏مدفعي يومياً خلال الأسبوع الجاري.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن القوة قولها في بيان: إن معظم الانتهاكات الجوية ‏نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة ومقاتلة، لافتة إلى تعرض دورياتها لثلاث حوادث اتسمت ‏بسلوك عدائي، إضافة إلى قيود على تحركاتها أدت إلى تأخير بعض المهام أو إلغائها ‏وتغيير مساراتها.‏

من جانبه، شدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق على ضرورة احترام ‏حرية تنقل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وتمكينها من أداء مهامها بأمان ودون ‏عوائق.‏

وأشار حق إلى أن اليونيفيل، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون ‏الإنسانية، يسّرت تسع مهام إنسانية في القطاعين الشرقي والغربي من منطقة عملياتها، ‏فيما عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701.‏

وكانت اليونيفيل أكدت الثلاثاء الماضي مواصلة تنفيذ مهامها بموجب القرار حتى ‏انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول المقبل.‏

وتأسست اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، عقب الاجتياح ‏الإسرائيلي لجنوب لبنان، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الأمن ‏والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في المنطقة.‏