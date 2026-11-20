بيروت-سانا
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة عملياتها، مشيرة إلى تسجيل نحو 35 انتهاكاً جوياً و90 حادثة قصف مدفعي يومياً خلال الأسبوع الجاري.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن القوة قولها في بيان: إن معظم الانتهاكات الجوية نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة ومقاتلة، لافتة إلى تعرض دورياتها لثلاث حوادث اتسمت بسلوك عدائي، إضافة إلى قيود على تحركاتها أدت إلى تأخير بعض المهام أو إلغائها وتغيير مساراتها.
من جانبه، شدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق على ضرورة احترام حرية تنقل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وتمكينها من أداء مهامها بأمان ودون عوائق.
وأشار حق إلى أن اليونيفيل، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يسّرت تسع مهام إنسانية في القطاعين الشرقي والغربي من منطقة عملياتها، فيما عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701.
وكانت اليونيفيل أكدت الثلاثاء الماضي مواصلة تنفيذ مهامها بموجب القرار حتى انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول المقبل.
وتأسست اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في المنطقة.