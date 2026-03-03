رئيس الوزراء البريطاني يعلن إرسال بارجة ومروحيات إلى الشرق الأوسط

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء، إرسال بارجة ومروحيات قتالية لحماية القاعدتين العسكريتين البريطانيتين في قبرص، بعد تعرض إحداهما لهجوم بمسيرة إيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله على منصة “إكس”: “نواصل عملياتنا الدفاعية، وسنرسل مروحيات مزودة بقدرات مضادة للمسيرات، وبارجة مزودة بقاذفات صواريخ “إتش إم إس دراغون”، وستنتشر في المنطقة”.

وكشف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس الإثنين، أن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في بلاده تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة.

