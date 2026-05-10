بريطانيا وفرنسا ستترأسان اجتماعاً لوزراء دفاع أربعين دولة بشأن مضيق هرمز

لندن-سانا



أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة وفرنسا ستترأسان الثلاثاء اجتماعاً لوزراء دفاع عشرات الدول، بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.



ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان لوزارة الدفاع قوله: “إن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران، اجتماعاً لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة متعددة الجنسيات”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر في وقت سابق الأحد، أن رد إيران الذي أرسلته عبر الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية “غير مقبول”.



وتعاني المئات من سفن الشحن وناقلات النفط في مياه الخليج العربي من حالة شلل تام منذ أكثر من 65 يوماً، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، بينما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنّ المؤن الأساسية على متن العديد من السفن بدأت بالنفاد، دون أي مؤشرات على قرب السماح بالعبور.

