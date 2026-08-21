الصين وكوريا الجنوبية تدعوان إلى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاستراتيجي

سيئول-سانا
دعت الصين وكوريا الجنوبية إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي والثقة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قوله خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للأمن الوطني وي سونغ-لاك في سيئول: إن تبادل الزيارات بين قائدي البلدين منذ العام الماضي أدخل العلاقات الصينية الكورية الجنوبية مرحلة جديدة من التحسن والتطور.
وأكد وانغ ثبات سياسة بلاده تجاه كوريا الجنوبية، داعياً إلى تعزيز التواصل والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، والحد من الشكوك غير الضرورية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
كما أعرب عن أمل الصين في أن تنتهج كوريا الجنوبية استقلالاً استراتيجياً حقيقياً، وأن تتجنب الانخراط في المواجهة بين التكتلات أو الانحياز إلى أي طرف، وأن تطور علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة وسائر القوى الكبرى بصورة متوازنة.
من جانبه، أكد كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للأمن الوطني استعداد بلاده للعمل مع الصين لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها قائدا البلدين، وتحقيق نتائج ملموسة، والارتقاء بالشراكة التعاونية الاستراتيجية إلى مستوى جديد، مشدداً على التزام سيئول بتنمية علاقاتها مع مختلف الدول بصورة متوافقة ومتوازنة.
وبحث الجانبان أيضاً قضايا الأمن الإقليمي، حيث حذر وانغ من عودة النزعة العسكرية اليابانية.
وفيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية، دعا وزير الخارجية الصيني إلى معالجة الأسباب الجذرية للتوتر، وتسهيل استئناف الحوار واستعادة الثقة المتبادلة، معرباً عن تطلع الصين إلى تحقيق التعايش السلمي بين الكوريتين وصولاً إلى السلام والاستقرار الدائمين في شبه الجزيرة.
وكان وانغ يي أعلن أمس الخميس خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي جو هيون في سيئول، أن بلاده ستواصل بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.