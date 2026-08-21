الصين وكوريا الجنوبية تدعوان إلى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاستراتيجي

سيئول-سانا‏

دعت الصين وكوريا الجنوبية إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون ‏الاستراتيجي والثقة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة عن وزير الخارجية الصيني وانغ ‏يي، قوله خلال لقائه كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للأمن الوطني وي ‏سونغ-لاك في سيئول: إن تبادل الزيارات بين قائدي البلدين منذ العام الماضي أدخل ‏العلاقات الصينية الكورية الجنوبية مرحلة جديدة من التحسن والتطور.‏

وأكد وانغ ثبات سياسة بلاده تجاه كوريا الجنوبية، داعياً إلى تعزيز التواصل والتعاون ‏في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، والحد من الشكوك غير ‏الضرورية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.‏

كما أعرب عن أمل الصين في أن تنتهج كوريا الجنوبية استقلالاً استراتيجياً حقيقياً، ‏وأن تتجنب الانخراط في المواجهة بين التكتلات أو الانحياز إلى أي طرف، وأن ‏تطور علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة وسائر القوى الكبرى بصورة متوازنة.‏

من جانبه، أكد كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للأمن الوطني استعداد بلاده ‏للعمل مع الصين لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها قائدا البلدين، وتحقيق نتائج ‏ملموسة، والارتقاء بالشراكة التعاونية الاستراتيجية إلى مستوى جديد، مشدداً على ‏التزام سيئول بتنمية علاقاتها مع مختلف الدول بصورة متوافقة ومتوازنة.‏

وبحث الجانبان أيضاً قضايا الأمن الإقليمي، حيث حذر وانغ من عودة النزعة ‏العسكرية اليابانية.‏

وفيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية، دعا وزير الخارجية الصيني إلى معالجة الأسباب ‏الجذرية للتوتر، وتسهيل استئناف الحوار واستعادة الثقة المتبادلة، معرباً عن تطلع ‏الصين إلى تحقيق التعايش السلمي بين الكوريتين وصولاً إلى السلام والاستقرار ‏الدائمين في شبه الجزيرة.‏

وكان وانغ يي أعلن أمس الخميس خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي جو هيون في ‏سيئول، أن بلاده ستواصل بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة ‏الكورية.‏