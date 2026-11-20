دمشق-سانا



أصيب31 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات ‏السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، بوقوع 17 حادث سير أسفرت ‏عن إصابة 18مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، وإزالة آثار هذه الحوادث وتأمين أماكنها.‏

‏ 36 حريقاً ‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 36حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال ‏التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد ‏مواقعها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة 13 مدنياً، فيما اقتصرت باقي الأضرار على ‏الخسائر المادية.‏

وكان توفي شخصان وأصيب 22 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حوادث سير ‏وحرائق استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎