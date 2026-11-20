دمشق-سانا
أصيب31 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، بوقوع 17 حادث سير أسفرت عن إصابة 18مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار هذه الحوادث وتأمين أماكنها.
36 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 36حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة 13 مدنياً، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وكان توفي شخصان وأصيب 22 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.