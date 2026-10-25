مقتل فلسطيني وإصابة آخرين نتيجة قصف للاحتلال جنوب غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، نتيجة قصف للاحتلال ‏الإسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال قصفت حي الشيخ ‏ناصر شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل فلسطيني ‏وإصابة آخرين.‏

وفي مخيم جباليا شمال القطاع أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، كما ‏أصيب فلسطيني آخر شرق مخيم المغازي وسط القطاع.‏

وقُتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل، في وقت سابق اليوم ، نتيجة ‏قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ‏قطاع غزة.‏