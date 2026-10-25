مقتل فلسطيني وإصابة آخرين نتيجة قصف للاحتلال جنوب غزة

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال قصفت حي الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.
وفي مخيم جباليا شمال القطاع أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، كما أصيب فلسطيني آخر شرق مخيم المغازي وسط القطاع.
وقُتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل، في وقت سابق اليوم ، نتيجة قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.