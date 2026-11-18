نيويورك-سانا‏

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اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء القرار رقم ‏A/C.3/81/L.41‏ بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.‏

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وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في كلمة له خلال جلسة ‏للجنة الثالثة في الأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار أن اعتماد القرار المتعلق ‏بسوريا بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخه، يعكس تحولاً في نظرة المجتمع الدولي إلى ‏سوريا، من توثيق الجرائم والانتهاكات الممنهجة في حقبة الأسد الماضية إلى الاعتراف ‏بالتقدم المحقق ومساندة السوريين في بناء مستقبل تُصان فيه حقوقهم وكرامتهم.‏

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وأوضح علبي أن القرار يلحظ ما تبذله الحكومة السورية لتغيير واقع السوريين ‏والسوريات، ويرحب بالخطوات الملموسة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق ‏والمشاركة، بدءاً من تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وصولاً إلى ‏الإصلاحات وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتقدم في حرية التعبير والتجمع وتكوين ‏الجمعيات ومشاركة المجتمع المدني.‏

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وأشار علبي إلى أن القرار يرحب بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية ‏والمفقودين، والخطوات الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية وصون الحقوق الثقافية ‏واللغوية للسوريين الأكراد ومعالجة الحرمان من الجنسية، فضلاً عن الجهود المبذولة ‏لتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين.‏

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ولفت علبي إلى أن القرار يؤسس لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ‏وآليات الأمم المتحدة من دمشق، بما يراعي الواقع الجديد في سوريا ويحترم ولايات هذه ‏الآليات ويدعم القيادة والملكية السورية، مؤكداً التطلع إلى تعاون يقوم على دعم ‏الأولويات السورية وتقديم المساعدة وبناء القدرات وتنسيق الجهود، بما يضمن تكاملها ‏ويحد من الازدواجية.‏

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وشدد علبي على أن سوريا تولي أهمية خاصة للغة الجديدة الواردة في القرار بشأن ‏الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وحماية السكان المدنيين وصون ‏سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن اعتماد القرار بالتوافق، وانضمام 45 دولة ‏إلى الوقفة التي نظمتها سوريا في 11 أيلول الماضي، وتوافق مجلس الأمن حول تنفيذ ‏الاتفاق، ترسل رسالة واضحة بضرورة الاحترام الكامل للاتفاق.‏

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وأكد علبي أن المدنيين في الجنوب السوري ما زالوا يعانون من خروقات الاحتلال ‏الإسرائيلي التي تمس أمنهم ومنازلهم وأبناءهم وأراضيهم وسبل عيشهم.‏

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ودعا إلى أن يقترن اعتماد القرار بدعم ملموس لجهود الحكومة السورية في إعادة ‏الإعمار والتعافي والتخلص من الألغام ودعم المبادرات وبناء القدرات، وأن تستجيب ‏الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة ‏وصناديقها وبرامجها المعنية للدعوة الواردة في القرار للإسهام في هذه الجهود.‏

وتوجه علبي بالشكر للدول الأعضاء على اعتماد القرار بالتوافق، ولا سيما دولة قطر ‏والولايات المتحدة بصفتهما حاملي القلم، وأعضاء المجموعة الأساسية، مؤكداً أن ‏سوريا تنظر إلى القرار بمسؤولية لتثبيت ما تحقق والبناء عليه.‏

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وختم علبي بالقول: إن معاناة السوريين وصمودهم شكَّلا أساس القرار على مدى ‏السنوات الخمس عشرة الماضية، بينما تصوغه اليوم نهضتهم وإنجازاتهم، مضيفاً: “لقد ‏ألهمتم بعزيمتكم الشعوب والأمم، وكتبتم التاريخ في الأمم المتحدة اليوم وكل يوم”.‏

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ويأتي اعتماد القرار في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بحث اللجنة الثالثة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.