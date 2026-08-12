المنظمة البحرية الدولية تدين الهجوم على سفينة شحن قبالة سواحل اليمن

6a7caf2b1e2c8 المنظمة البحرية الدولية تدين الهجوم على سفينة شحن قبالة سواحل اليمن

لندن-سانا

أدان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف سفينة شحن بقذيفة قبالة سواحل المخا اليمنية، وأسفر عن مقتل عدد من البحارة.

وقال دومينغيز في بيان نشر على منصة “إكس”: من المقلق للغاية أن يكون الهجوم الأخير قد وقع في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن الهجمات المستمرة على الملاحة الدولية تؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد سلاسل التوريد العالمية”.

ودعا أصحاب السفن ومشغليها إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر قبل عبور البحر الأحمر وخليج عدن وغيرها، واتباع أفضل ممارسات السلامة.

وأكد أن حماية البحارة وضمان قدرتهم على أداء عملهم بأمان وسلام ومسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بموجب القانون الدولي، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية هجمات القرصنة في المنطقة.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت أمس الثلاثاء مقتل 6 أفراد من طاقم سفينة تجارية، بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي أثناء إبحارها في مضيق باب المندب.

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