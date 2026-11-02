زراعة الرقة تحصر الأضرار التي طالت المحاصيل جراء الأمطار الغزيرة والسيول

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حملات تشجير ونظافة وأنشطة توعوية في حلب وحمص بمناسبة يوم البيئة الوطني
إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا
محاضرات وفعاليات متنوعة في عدة محافظات ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
إدلب تحتفي بإطلاق مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات
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