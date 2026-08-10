إحباط هجمات سيبرانية متقدمة كانت تستهدف قطاعات حيوية في الإمارات

p7o066371ka0zlfpn إحباط هجمات سيبرانية متقدمة كانت تستهدف قطاعات حيوية في الإمارات
وام

أبوظبي-سانا

أعلن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة، استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن المجلس قوله: إنّ الهجمات تضمنت مساراتٍ وأساليبَ هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني “Phishing” موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.

وأكد المجلس، أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية وتم احتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.

كما أوضح كذلك، أن الفرق الوطنية للأمن السيبراني اكتشفت هذه الأنشطة وتتبعت مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، وعمدت إلى اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.

وكان مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، أعلن الشهر الماضي التصدي بنجاح لهجمات إلكترونية ‏متطورة استهدفت جهات في القطاع المالي.

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