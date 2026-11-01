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إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا وتبسيط إجراءاتها

350A0426 إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا وتبسيط إجراءاتها
حفل إطلاق مشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا- دمشق- سانا

دمشق-سانا
 
أُطلق اليوم الأحد مشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا، بالشراكة بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع شركة «كرييتف أسوشيتس إنترناشونال»، وذلك خلال حفل أقيم في فندق داما روز بدمشق، بحضور رسمي وممثلين عن الفعاليات الصناعية والتجارية.
 
ويهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، وأرشفة السجلات إلكترونياً، وتيسير بيئة الاستثمار بما يدعم رواد الأعمال والمستثمرين.

مهند الناصر Copy إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا وتبسيط إجراءاتها

وأوضح مدير التقانة والتحول الرقمي في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مهند الناصر، في كلمة خلال حفل الإطلاق، أن الوزارة تعمل على تعزيز أنظمة حماية المستهلك ومتابعة الشكاوى والأعمال الرقابية، إلى جانب رقمنة الأرشيف وتنظيم البيانات، وربط الخدمات بين الإدارة المركزية ومديريات المحافظات.

وأشار الناصر إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتلبية احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.
 
ولفت الناصر إلى أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين حفظ السجلات واسترجاعها، وتوفير خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمستثمرين وأصحاب الشركات.
 
يتبع

350A0455 إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا وتبسيط إجراءاتها
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