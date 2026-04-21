أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار

بيروت-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون آخر تطورات الأوضاع في لبنان، بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن أمير قطر أعرب عن دعم بلاده للخطوات الرامية إلى تثبيت وقف التصعيد العسكري، وفي مقدمتها المفاوضات الثنائية المباشرة الهادفة إلى وقف الأعمال العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، بما يسهم في تعزيز بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

كما جدد أمير قطر تأكيده موقف قطر الداعم للبنان وشعبه، واستعدادها لمواصلة تقديم المساعدات والمساهمة في التخفيف من معاناة اللبنانيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 10 أيام.