مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور، الأولى في علم النفس السريري بكلية التربية، والثانية في العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد.