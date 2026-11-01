الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
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مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور

جامعة الفرات تُحدث درجتي ماجستير جديدتين Removed مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور

مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور، الأولى في علم النفس السريري بكلية التربية، والثانية في العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد.

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