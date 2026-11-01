مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور تاريخ النشر: 2026/11/01 9:33 مساءً اخر تحديث: 2026/11/01 9:33 مساءً مجلس التعليم العالي يصدر قراراً بإحداث درجتي ماجستير جديدتين في جامعة الفرات بدير الزور، الأولى في علم النفس السريري بكلية التربية، والثانية في العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد. أكثر من 7000 عملية تسجيل وتجديد للعلامات التجارية خلال 9 أشهر الأولى لعام 2026 حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة أعمال صيانة أسطوانات الغاز المنزلية مستمرة بواقع صيانة 33 ألف أسطوانة شهرياً جهود حكومية لزيادة السعات التخزينية اتفاقية لدعم المشروعات الشبابية بدمشق وريفها بين هيئة تنمية المشروعات ومؤسسة منار صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إدلب تحتفي بإطلاق مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ترفع توقعات التضخم في منطقة اليورو حتى 2027 نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 خيتافي يقلب تأخره أمام إشبيلية إلى فوز بثلاثية في الدوري الإسباني نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 روسيا تختبر مساراً جديداً لتصدير الحبوب عبر ميناء مورمانسك القطبي نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026