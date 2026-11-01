هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات

دمشق-سانا
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن مشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، باعتبار سجل الشركات أحد السجلات الوطنية الرئيسة، إلى جانب السجلات المدنية والعقارية وسجلات المركبات، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير هيكل في تصريح لـ سانا خلال مشاركته في حفل إطلاق المشروع اليوم الأحد، أنه يتضمن إنشاء بُنى تحتية رقمية ومراكز بيانات، بما يتكامل مع المشاريع التي تنفذها الوزارة، ويسهم في توفير بيئة رقمية متطورة تتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، مشدداً على أهمية البناء على هذه الجهود وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين سوريا والولايات المتحدة تمثل خطوة داعمة لمسار التحول الرقمي والتطوير الإداري في البلاد، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا المجال.
وكان فندق داما روز بدمشق شهد في وقت سابق اليوم حفل الإطلاق الرسمي للمشروع، بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع شركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، ويهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، وأرشفة السجلات إلكترونياً، وتيسير بيئة الاستثمار بما يدعم رواد الأعمال والمستثمرين.