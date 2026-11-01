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هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات

عبد السلام هيكل 1 هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات

دمشق-سانا‏

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن مشروع تحديث ورقمنة ‏تسجيل الشركات يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، باعتبار سجل الشركات ‏أحد السجلات الوطنية الرئيسة، إلى جانب السجلات المدنية والعقارية وسجلات ‏المركبات، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.‏

وأوضح الوزير هيكل في تصريح لـ سانا خلال مشاركته في حفل إطلاق المشروع ‏اليوم الأحد، أنه يتضمن إنشاء بُنى تحتية رقمية ومراكز بيانات، بما يتكامل مع ‏المشاريع التي تنفذها الوزارة، ويسهم في توفير بيئة رقمية متطورة تتيح للمواطنين ‏وأصحاب الشركات الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، مشدداً ‏على أهمية البناء على هذه الجهود وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.‏

وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين سوريا والولايات المتحدة تمثل خطوة داعمة لمسار ‏التحول الرقمي والتطوير الإداري في البلاد، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة ‏والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا المجال.‏

وكان فندق داما روز بدمشق شهد في وقت سابق اليوم حفل الإطلاق الرسمي ‏للمشروع، بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك، وبالتعاون مع شركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، ويهدف ‏المشروع إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، وأرشفة السجلات ‏إلكترونياً، وتيسير بيئة الاستثمار بما يدعم رواد الأعمال والمستثمرين.‏

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