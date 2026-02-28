الأردن يدين أي عمل يستهدف الأمن الوطني للدول العربية

عمان-سانا

أكد الأردن أنه سيدافع عن مصالحه بكل قوة ولن يسمح باستهداف سيادته، معرباً عن إدانته لأي عمل يستهدف الأمن الوطني للدول العربية.

ونقلت قناة المملكة عن المتحدث باسم الحكومة محمد المومني قوله اليوم السبت: “إن الأردن لن يكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي، والمملكة ليست جزءاً من الصراع الدائر في الإقليم، ولن تسمح لأي كان بانتهاك سيادتها”.

وأوضح أن القوات المسلحة تقوم بواجبها على أكمل وجه في حماية حدود الأردن وصون أمنه واستقراره، مبيناً أن بلاده قادرة على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي قد تطرأ، وتقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها الوطني وسلامة مواطنيها.

وشدد المومني على أن موقف الأردن هو ضرورة احتواء أي تصعيد، وبأن الأردن لن يكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي، وأنه لا مصلحة لأي طرف بأن تستمر الأزمة لفترة طويلة.

وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، شنت إيران اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.