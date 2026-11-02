الشيباني يعيّن مزنا الأطرش مستشارةً لشؤون السلام في وزارة الخارجية

دمشق-سانا

عيّن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الإثنين مزنا ممدوح ‌‏الأطرش مستشارة لشؤون السلام في وزارة الخارجية والمغتربين.‏

وتنحدر الأطرش من محافظة السويداء، وهي من مواليد عام 1987، وتحمل شهادة ‌‏من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد المسرحي، ودبلوماً في العلوم السينمائية، ‌‏إضافة إلى إجازة في الإعلام من جامعة الحياة الجديدة.‏

وتتمتع الأطرش بخبرات في المجالات المجتمعية والإنسانية والإعلامية، إذ تشغل ‌‏منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة المزن للتنمية والتوعية والعطاء، وهي عضو في ‌‏المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة، واتحاد الصحفيين العرب، ‌‏ونقابة الفنانين السوريين.‏

كما تعمل مدرّبة ومتطوعة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في مجالات ‌‏الاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.‏