الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الشيباني يعيّن مزنا الأطرش مستشارةً لشؤون السلام في وزارة الخارجية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الشيباني يعيّن مزنا الأطرش مستشارةً لشؤون السلام في وزارة الخارجية

tg image 3997824748 الشيباني يعيّن مزنا الأطرش مستشارةً لشؤون السلام في وزارة الخارجية
مستشارة شؤون السلام في وزارة الخارجية مزنا ‌‏الأطرش-دمشق-سانا

دمشق-سانا

عيّن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الإثنين مزنا ممدوح ‌‏الأطرش مستشارة لشؤون السلام في وزارة الخارجية والمغتربين.‏

وتنحدر الأطرش من محافظة السويداء، وهي من مواليد عام 1987، وتحمل شهادة ‌‏من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد المسرحي، ودبلوماً في العلوم السينمائية، ‌‏إضافة إلى إجازة في الإعلام من جامعة الحياة الجديدة.‏

وتتمتع الأطرش بخبرات في المجالات المجتمعية والإنسانية والإعلامية، إذ تشغل ‌‏منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة المزن للتنمية والتوعية والعطاء، وهي عضو في ‌‏المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة، واتحاد الصحفيين العرب، ‌‏ونقابة الفنانين السوريين.‏

كما تعمل مدرّبة ومتطوعة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في مجالات ‌‏الاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.‏

مواليد محافظة السويداء عام 1987 م الشيباني يعيّن مزنا الأطرش مستشارةً لشؤون السلام في وزارة الخارجية
ضبط مخالفات غذائية وتموينية في أسواق مدينة مصياف بريف حماة
مديرة البيئة في الرقة: ارتفاع منسوب الفرات يحمل آثاراً بيئية ‏إيجابية ‏
الشيباني: سوريا تستعيد دورها في منظمة التعاون الإسلامي وتؤكد دعمها للقضايا العربية
التأمينات الاجتماعية: نعمل على تنفيذ قرار صرف معاشات المتقاعدين ‏الموقوفة أمنياً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين اثنين في قرية عابدين بريف درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار