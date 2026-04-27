قطر والسنغال تبحثان تطورات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الإثنين، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة تجاوب الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري أكد يوم أمس الأحد ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، محذراً من مغبّة استخدامها ورقة للضغط أو للمساومة.

يشار إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد دخلت مرحلة أكثر توتراً، مع تراجع فرص استئنافها، وتصاعد مؤشرات الانتقال نحو خيارات أكثر صرامة تعكس فشل هذه الجولة على المدى المنظور بالحد الأدنى.