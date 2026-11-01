شركة ​”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة

​دمشق-سانا



​أعلنت شركة “فلاي شام”، اليوم الأحد، بدء تسيير رحلاتها الجوية المنتظمة بين مدينتي دمشق وجدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، وذلك في إطار تعزيز شبكة خطوطها وتوسيع خريطة وجهاتها الإقليمية.



و​أوضح مستشار التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع، في تصريح لـ سانا، أن تشغيل هذا الخط يمثل جسراً حيوياً بين سوريا والسعودية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، ودعم حركة التجارة والاستثمار بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل التواصل الاجتماعي والترابط الأسري بين أبناء الجالية السورية وعائلاتهم.



​من جانبه، لفت المدير التجاري للشركة حمدي خلف، إلى أن محطة جدة تعد الثانية لرحلات الشركة إلى السعودية بعد محطة الدمام، كاشفاً عن التحضير لإطلاق خط جديد باتجاه المدينة المنورة اعتباراً من يوم الأربعاء القادم بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.



​وأكد خلف حرص الشركة، بصفتها الناقل الوطني الرديف، على استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتوفير أعلى مستويات الراحة وتسهيل حركة السفر للمواطنين بين البلدين.



​يُذكر أن شركة “فلاي شام” للطيران سيّرت في الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي، أولى رحلاتها من دمشق إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة تهدف إلى تفعيل وتعزيز الروابط بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.



