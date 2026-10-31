ديرالزور.. نحو 160 حالة تسمم غذائي تتلقى العلاج بمشفيَي الوطني وهويدي ‏

ديرالزور-سانا
وصلت نحو 160 حالة تسمم غذائي إلى مشفيَي الوطني وهويدي في مدينة دير الزور منذ ليلة أمس، تراوحت أعراضها بين الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح مدير صحة ديرالزور، نصر الخلف في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن المصابين ظهرت عليهم أعراض الإقياء والإسهال وارتفاع الحرارة، مؤكداً التعامل مع جميع الحالات الواردة إلى المشفيين.
يُعدّ التسمم الغذائي من الحالات الصحية التي تستدعي متابعة الجهات الصحية والرقابية، ولا سيما عند تسجيل إصابات جماعية، إذ تتطلب هذه الحالات تحديد مصدر التلوث، ومراقبة سلامة الأغذية والمياه، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشارها، وضمان سلامة المواطنين.