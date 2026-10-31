ديرالزور.. نحو 160 حالة تسمم غذائي تتلقى العلاج بمشفيَي الوطني وهويدي ‏

ديرالزور-سانا

وصلت نحو 160 حالة تسمم غذائي إلى مشفيَي الوطني وهويدي في مدينة دير الزور منذ ‏ليلة أمس، تراوحت أعراضها بين الخفيفة والمتوسطة.‏

وأوضح مدير صحة ديرالزور، نصر الخلف في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن ‏المصابين ظهرت عليهم أعراض الإقياء والإسهال وارتفاع الحرارة، مؤكداً التعامل مع ‏جميع الحالات الواردة إلى المشفيين.‏

يُعدّ التسمم الغذائي من الحالات الصحية التي تستدعي متابعة الجهات الصحية والرقابية، ‏ولا سيما عند تسجيل إصابات جماعية، إذ تتطلب هذه الحالات تحديد مصدر التلوث، ‏ومراقبة سلامة الأغذية والمياه، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشارها، ‏وضمان سلامة المواطنين.‏