ترامب ينفي وجود إطار زمني للحرب ضد إيران

واشنطن- سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك إطار زمني للحرب ضد إيران، رافضاً التلميحات بأن الاعتبارات السياسية الداخلية تؤثر على نهجه.

ونقل موقع سي إن إن عن ترامب نفيه، في مقابلة تلفزيونية، أن يكون هناك ضغط زمني بشأن وقف إطلاق النار الذي مدده أمس الثلاثاء، أو بدء مفاوضات جديدة.

وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية، حتى مع تمديده وقف إطلاق النار، دون تحديد موعد لإنهاء هذا الحصار، ضاغطاً على طهران لتقديم مقترح موحد لإحياء المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين.