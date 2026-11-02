دكا تستضيف الدورة الأولى من معرض «آرت دكا» بمشاركة فنانين من أجيال مختلفة

دكا-سانا

تستضيف العاصمة البنغلادشية دكا بين السادس والعاشر من تشرين الثاني الجاري الدورة الأولى من معرض «آرت دكا»، الذي يجمع أعمالاً فنية تنتمي إلى اتجاهات تقليدية وحديثة ومعاصرة، بمشاركة مجموعة واسعة من الفنانين، في مبادرة تهدف إلى تقديم مساحة تجمع تجارب مختلفة من المشهد التشكيلي في بنغلادش.

وذكرت مجلة آرت ريفيو البريطانية المتخصصة في الفن المعاصر والشؤون الثقافية في خبر نشر في الثلاثين من تشرين الأول الماضي، أن المعرض الذي يقام في مركز «ألوكي» أسسه دورجوي رحمن وفهد ستار ونهار خان وتي أوميا خونداكار، ويتولى الفنانان نجمون ناهار كيا وزيهان كريم الإشراف على توجهه الفني.

ويتضمن المعرض جناحاً مخصصاً لفنون الطباعة، إلى جانب مجموعة من المعارض والفعاليات والحوارات التي تناقش واقع الفنون والثقافة في بنغلادش، وتستمر بالتوازي مع المعرض الرئيسي طوال أيامه.

وتضم قائمة المشاركين فنانين من أجيال وتجارب متنوعة، بينهم أسماء بارزة في تاريخ الفن التشكيلي البنغلادشي، مثل زين العابدين، وإس إم سلطان، ونوفيرا أحمد، وشاهب الدين أحمد، إلى جانب فنانين معاصرين من بينهم سركر بروتيك ومارينا تاباسوم وتايبة بيغوم ليبي.

ويقدم المعرض، من خلال الجمع بين الفنون التقليدية والحديثة والمعاصرة، فرصةً للتعرف إلى تنوع التجارب والأساليب الفنية في بنغلادش، فيما تتيح الفعاليات والحوارات المرافقة له مناقشة التحولات التي يشهدها المشهد الثقافي والفني في البلاد.